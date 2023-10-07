Аббас заявил, что палестинцы имеют право защищаться от атак Израиля и террора поселенцев

Президент Палестины указал на необходимость для международного сообщества "обеспечить защиту палестинского народа"

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Палестинский народ имеет полное право на самооборону от атак Израиля и террористических вылазок еврейских поселенцев. С таким заявлением выступил президент Государства Палестина Махмуд Аббас.

"Мы [палестинский народ] имеем право защищаться от [атак] Израиля и терроризма поселенцев", - указал Аббас, слова которого приводит телеканал Al Arabiya. Он указал на необходимость для международного сообщества "обеспечить защиту палестинского народа".

Как сообщило агентство WAFA, Аббас некоторое время назад провел экстренное совещание, в котором приняли участие представители гражданских палестинских властей и сил безопасности. Позже палестинский лидер намерен провести встречу с руководством Палестины для обсуждения ситуации на границе с сектором Газа.

Как заявили представители палестинского движения ХАМАС, некоторое время назад группы палестинских боевиков выпустили по территории Израилю 5 тыс. ракет. По данным Al-Arabiya, "десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа". Израильские силы наносят удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов.

Согласно заявлению главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, начатая операция палестинских радикалов на территории Израиля, которая получила кодовое название "Наводнение Аль-Акса", является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама - мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.