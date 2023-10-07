7 октября, 09:50
Палестино-израильский конфликт

Сунак отметил право Израиля на самооборону после обстрела ХАМАС

Премьер-министр Великобритании заявил о поддержке контактов с руководством еврейского государства

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Израиль имеет полное право на самооборону после ракетного обстрела территории страны, осуществленного палестинским движением ХАМАС. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) написал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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"Я шокирован осуществленными сегодня утром против израильских граждан атаками террористов ХАМАС. Израиль имеет полное право на самооборону. Мы поддерживаем контакт с израильскими властями, а находящиеся в Израиле британские граждане должны соблюдать поступающие рекомендации", - сказал Сунак.

Ранее глава МИД королевства Джеймс Клеверли заявил, что Лондон "решительно осуждает" удары, нанесенные ХАМАС по "гражданским лицам в Израиле" и подтвердил, что королевство "будет всегда поддерживать право Израиля на самооборону". 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраильСунак, Риши
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