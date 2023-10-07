7 октября, 09:54
Палестино-израильский конфликт

Макрон осудил нападение палестинских боевиков на Израиль

Президент Франции выразил полную солидарность с пострадавшими, их семьями и близкими

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. Соответствующее сообщение он разместил в соцсети X (ранее Twitter).

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"Я решительно осуждаю террористические атаки, которые в настоящее время обрушиваются на Израиль. Выражаю полную солидарность с пострадавшими, их семьями и близкими", - написал он.

Ранее с аналогичным осуждением выступило Министерство иностранных дел Франции. Во внешнеполитическом ведомстве выразили "абсолютное непринятие терроризма и приверженность безопасности Израиля". 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильМакрон, Эмманюэль
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