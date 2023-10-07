7 октября, 09:38,
обновлено 7 октября, 10:15
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян и Путин обсудили ситуацию после выхода армян из Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении поздравил российского коллегу с днем рождения

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию после вынужденного выхода армян из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

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"Собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся после насильственного переселения армян Нагорного Карабаха, ряд вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

"Пашинян поздравил президента России с днем рождения", - отмечается в сообщении.

Как сообщила пресс-служба президентского аппарата Армении, Ваагн Хачатурян также направил поздравительное послание главе российского государства.

"Наши народы связывают вековые традиции дружбы и сотрудничества. Уверен, что конструктивные усилия, направленные на дальнейшее развитие отношений между Арменией и Россией, внесут важный вклад в укрепление дружбы между народами наших стран", - отметил Хачатурян.

Владимир Путин отмечает 7 октября день рождения. Главе государства исполняется 71 год. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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