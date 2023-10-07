Венгрия расценила ракетный обстрел Израиля как террористическое нападение

Глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что "заверил своего израильского коллегу в поддержке и сочувствии" венгерской стороны

БУДАПЕШТ, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Венгрии расценивает ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа как жестокое террористическое нападение и считает, что еврейское государство имеет полное право на самооборону. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с ударом палестинских формирований по израильской территории.

"Сегодня на рассвете Израиль подвергся жестокой террористической атаке. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено более 1 тыс. ракет, специально направленных на мирных жителей. Мы самым решительным образом осуждаем это жестокое нападение, признаем право Израиля на самооборону и выражаем искренние соболезнования правительству Израиля и израильскому народу в связи с понесенными ими потерями", - написал глава венгерского МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто сообщил, что "заверил своего израильского коллегу в поддержке и сочувствии Венгрии". Министр также отметил, что сотрудники венгерского посольства в Тель-Авиве находятся в безопасности и с ними сохраняется постоянная связь. В свою очередь посольство поддерживает контакты с венгерскими гражданами, находящимися в Израиле. Пока никаких просьб о помощи от них не поступало, добавил Сийярто.