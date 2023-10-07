7 октября, 10:09,
обновлено 7 октября, 10:21
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля заявил, что ответ на действия ХАМАС будет и военным, и политическим

Бен Цви сообщил, что израильская сторона относит Иран к числу сторон, ответственных за действия палестинского движения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

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"Ответ будет военным, конечно, и политическим. Больше 3 тыс. ракет выпущено по нашей территории, вооруженные террористические группы вошли в несколько израильских городов и кибуцов", - сказал он, отвечая на вопрос, какой может последовать ответ со стороны Израиля на действия ХАМАС.

"Официально уже заявляется - 22 человека убитых, больше сотни раненых. <...> Это уже, в общем-то, действительно состояние войны", - констатировал дипломат.

Цви заявил, что Израиль относит Иран к числу сторон, ответственных за действия ХАМАС, полагая, что Тегеран финансирует подобные организации.

"Мы все время предлагаем урегулирование, у нас нет ничего против жителей сектора Газа. Это просто террористические организации держат их как заложников и пользуются ими как живым щитом. И за этим стоят другие силы. Например, Иран, который финансирует такие террористические организации. Им всегда жаль, что у нас улучшаются отношения с различными арабскими странами. Вот примерно почему и как это происходит", - сказал он.

Израиль находится в контакте с РФ по ситуации с ХАМАС, рассчитывает на понимание, доавил посол. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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