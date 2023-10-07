Во всех госпиталях Западного берега Иордана объявили чрезвычайное положение

Обстановка в секторе Газа в результате атак Израиля

Обстановка в секторе Газа в результате атак Израиля

Глава Минздрава Палестины Мэй Кайле отметила, что медучреждения Западного берега "готовы принять раненных в результате израильской агрессии против сектора Газа"

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Чрезвычайное положение объявлено во всех медицинских учреждениях Западного берега реки Иордан на фоне возрастающей напряженности между Израилем и палестинцами в секторе Газа. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

"Во всех больницах и госпиталях Западного берега объявлено чрезвычайное положение", - указала глава Минздрава Палестины Мэй Кайле, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства. Она добавила, что медучреждения Западного берега "готовы принять раненных в результате израильской агрессии против сектора Газа".

Кайле распорядилась "снабдить больницы необходимыми медикаментами и достаточным количеством доз крови для оказания экстренной помощи раненым палестинцам".

По последним данным, которые привел телеканал Al-Hadath, в результате атак израильских сил по сектору Газа погибли не менее 30 палестинцев, десятки получили тяжелые ранения.