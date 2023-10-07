Бжания поздравил Путина с днем рождения

Президент Абхазии подчеркнул, что под прагматичным руководством его российского коллеги РФ уверенно движется по пути укрепления справедливого, многополярного мироустройства

СУХУМ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Бжания подчеркнул, что под прагматичным руководством Путина Российская Федерация уверенно движется по пути укрепления справедливого, многополярного мироустройства. Телеграмма опубликована на официальном сайте президента в субботу.

"Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Своей многолетней деятельностью во главе Российского государства Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников, народов ближнего и дальнего зарубежья. Под вашим прагматичным руководством Российская Федерация уверенно движется по пути укрепления справедливого, многополярного мироустройства", - говорится в телеграмме.

Бжания отметил, что в Абхазии высоко ценят "личный вклад Путина в признание Россией государственной независимости Абхазии, ее всемерную поддержку, формирование стратегического партнерства и союзничества между двумя странами". "Республика Абхазия приветствует инициативы Российской Федерации по формированию новой архитектуры безопасности, базирующейся на неукоснительном соблюдении уважительного отношения к суверенитету, равноправному и открытому диалогу государств", - говорится в поздравлении.

Аслан Бжания выразил признательность и благодарность "за внимание и оказанную поддержку в решении важнейших проблем Республики Абхазия во время встречи 4 октября". "Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам абхазско-российских отношений. От души желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, благополучия и успехов", - отмечается в телеграмме президента Абхазии.