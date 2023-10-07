Азаров призвал украинцев подумать о безопасности, чтобы не стать жертвами игр Киева

Бывший премьер-министр Украины отметил, что в ближайшее время государство ждет много трагедий

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Украинцам следует самим думать о своей безопасности, так как иначе они могут стать жертвами грязной политической игры Киева. Такое мнение выразил бывший премьер страны (2010-2014) Николай Азаров.

"На Украине в ближайшие месяцы будет много трагедий. Простому народу стоит подумать о своей безопасности, чтобы не стать инструментом в грязной политической игре киевского режима. Чтобы потом не оказалось, что половина трагедий - это дело рук определенных структур", - написал он в Telegram-канале.

Ранее он отмечал, что население Украины продолжает сокращаться, оно составляет 23 млн человек, а украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну. При этом он обратил внимание, что на Украине ускоренными темпами продолжается мобилизация, и напомнил о недавних снижениях требований для призыва, в том числе о решении мобилизовать людей с ВИЧ, гепатитами и психическими отклонениями. Кроме того, с 1 октября женщины на Украине, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, также обязаны встать на воинский учет.

В середине сентября секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко допустил, что Украине придется проводить "более интенсивную, чем сейчас", мобилизацию. При этом уже сейчас, сообщил он, в рядах украинских войск 80% мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными.