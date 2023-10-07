7 октября, 10:51,
обновлено 7 октября, 11:12
Палестино-израильский конфликт

СМИ: представители Израиля и палестинские радикалы ведут переговоры о судьбе заложников

По информации Al-Arabiya, контакты между сторонами проходят близ города Офаким, расположенного в южной части израильской территории

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Представители Израиля и палестинских радикальных группировок начали переговоры о судьбе захваченных заложников во время операции, проведенной палестинцами на израильской территории близ сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

По его информации, "ведутся переговоры между Израилем и палестинскими радикалами, захватившими заложников". Как указывает Al-Arabiya, контакты между сторонами проходят близ города Офаким, расположенного в южной части Израиля.

Ранее телеканал Al-Hadath сообщил, что боевое крыло палестинского движения ХАМАС - "Бригады Из эд-Дина аль-Кассама" - заявило о захвате в плен около 35 израильских военных и поселенцев в ходе операции на территории Израиля. По информации телеканала, заложники были переправлены на территорию сектора Газа. Тогда же сообщалось, что израильские военные представители отказывались от комментариев по поводу возможного захвата в плен израильских военнослужащих палестинскими радикалами. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация