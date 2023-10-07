Саудовская Аравия призвала остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

МИД страны потребовал "проявлять сдержанность и обеспечить защиту гражданского населения"

ДУБАЙ, 7 октября. /ТАСС/. Эр-Рияд внимательно наблюдает за ходом конфликта между Израилем и палестинскими группировками и призывает остановить эскалацию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

"Саудовская Аравия внимательно следит за развитием беспрецедентного конфликта между рядом палестинских группировок и израильскими оккупационными силами, который привел к всплеску насилия, - указано в документе. - Королевство призывает стороны немедленно прекратить эскалацию, проявлять сдержанность и обеспечить защиту гражданского населения".