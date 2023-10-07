7 октября, 11:34
Палестино-израильский конфликт

Саудовская Аравия призвала остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

МИД страны потребовал "проявлять сдержанность и обеспечить защиту гражданского населения"

ДУБАЙ, 7 октября. /ТАСС/. Эр-Рияд внимательно наблюдает за ходом конфликта между Израилем и палестинскими группировками и призывает остановить эскалацию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

"Саудовская Аравия внимательно следит за развитием беспрецедентного конфликта между рядом палестинских группировок и израильскими оккупационными силами, который привел к всплеску насилия, - указано в документе. - Королевство призывает стороны немедленно прекратить эскалацию, проявлять сдержанность и обеспечить защиту гражданского населения". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация