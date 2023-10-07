Гражданин Таиланда получил ранение в ходе стрельбы на юго-западе Израиля

Как сообщили в МИД королевства, в районе сектора Газа проживает около 5 тыс. таиландских граждан

БАНГКОК, 7 октября. /ТАСС/. Гражданин Таиланда получил огнестрельное ранение в результате действий палестинских радикалов на территории Израиля, прилегающей к сектору Газа. Об этом сообщил МИД Таиланда.

"Королевское посольство поддерживает контакт с гражданином Таиланда, работающим в мошаве (сельскохозяйственная община - прим. ТАСС) Мивтахим, который был ранен выстрелом в ногу, чтобы организовать онлайн-консультацию врача. Сейчас в районе сектора Газа проживает около 5 тыс. таиландских граждан", - говорится в сообщении таиландского внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, а также заместитель премьера и министр иностранных дел Панпри Пхиттханукон поручили таиландскому посольству в Тель-Авиве оказывать всю необходимую помощь согражданам и внимательно следить за ситуацией, указали в МИД.