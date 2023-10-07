7 октября, 11:57,
обновлено 7 октября, 12:30
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху назвал целью Израиля очищение своей территории от врагов

Премьер-министр отметил, что государство заставит своих противников заплатить высочайшую цену за это нападение

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Основная текущая цель Израиля в условиях нападения со стороны палестинцев из Газы - зачистка территории страны от проникших на нее боевиков. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам срочного совещания с руководством силовых структур страны.

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"Начиная с сегодняшнего утра Государство Израиль находится в состоянии войны. Наша первая задача - зачистить враждебные силы, которые проникли на нашу территорию и восстановить безопасность и спокойствие в общинах, подвергшихся нападению", - заявил премьер, высказывания которого распространила пресс-служба правительства. Он добавил, что Израиль заставит своих противников заплатить высочайшую цену за это нападение.

Он добавил, что Израиль заставит своих противников заплатить высочайшую цену за это нападение. "Вторая цель одновременно - взыскать невероятную цену с противника, в том числе внутри сектора Газа. Третья цель - усилить другие фронты, чтобы никто по ошибке не присоединился к этой войне", - указал Нетаньяху.

При этом он вновь призвал сограждан сплотиться перед лицом внешней угрозы. "Мы на войне. На войне нужно сохранять хладнокровие. Я призываю всех граждан Израиля объединиться, чтобы достичь нашей высочайшей цели - победы в войне", - заключил глава правительства. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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