7 октября, 12:08
Палестино-израильский конфликт

В Белом доме заявили о поддержке Израиля

Администрация Соединенных Штатов осудила обстрел территории еврейского государства

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Администрация США поддерживает власти Израиля и осуждает ракетный обстрел его территории, должностные лица двух стран поддерживают контакты. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенны Уотсон.

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"США безоговорочно осуждают ничем не спровоцированные нападения террористов ХАМАС на израильских гражданских лиц. Терроризм никогда нельзя оправдать. Мы твердо поддерживаем правительство и народ Израиля и выражаем соболезнования в связи с гибелью израильтян при этих нападениях", - отмечается в документе.

"Помощник [американского президента] по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, и мы поддерживаем тесный контакт с нашими израильскими партнерами", - сообщила Уотсон. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
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