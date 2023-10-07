В Белом доме заявили о поддержке Израиля

Администрация Соединенных Штатов осудила обстрел территории еврейского государства

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Администрация США поддерживает власти Израиля и осуждает ракетный обстрел его территории, должностные лица двух стран поддерживают контакты. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенны Уотсон.

"США безоговорочно осуждают ничем не спровоцированные нападения террористов ХАМАС на израильских гражданских лиц. Терроризм никогда нельзя оправдать. Мы твердо поддерживаем правительство и народ Израиля и выражаем соболезнования в связи с гибелью израильтян при этих нападениях", - отмечается в документе.

"Помощник [американского президента] по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, и мы поддерживаем тесный контакт с нашими израильскими партнерами", - сообщила Уотсон.