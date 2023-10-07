Таиланд осудил нападение палестинских радикалов на территорию Израиля

Как отметили в МИД королевства, правительство страны "глубоко обеспокоено безопасностью работающих в Израиле граждан Таиланда, которые пострадали в этих инцидентах с применением насилия"

БАНГКОК, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Таиланда осудило неизбирательное нападение палестинских радикалов на территорию Израиля, которое привело к гибели мирных людей. Об этом сообщил МИД Таиланда.

"Королевское правительство Таиланда хотело бы выразить глубочайшие соболезнования правительству и народу Израиля в связи с гибелью людей в результате этого бесчеловечного и неизбирательного акта. Правительство глубоко обеспокоено безопасностью работающих в Израиле граждан Таиланда, которые пострадали в этих инцидентах с применением насилия. Таиланд призывает все вовлеченные стороны воздерживаться от любых действий, которые привели бы к дальнейшей эскалации напряженности, и присоединяется к международному сообществу в осуждении любого применения насилия и неизбирательного нападения", - говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.