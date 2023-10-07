Катар возложил на Израиль ответственность за эскалацию конфликта с Палестиной

Катарский МИД призвал мировое сообщество принять срочные меры, обязывающие израильскую сторону "прекратить вопиющие нарушения международного права, и заставить ее уважать исторические права палестинского народа"

ДУБАЙ, 7 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Катара заявило, что Израиль несет ответственность за эскалацию конфликта с Палестиной.

"Катар выражает глубокую обеспокоенность развитием ситуации в секторе Газа, а также призывает все стороны прекратить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность, - говорится в заявлении ведомства в социальной сети X (ранее Twitter). - Министерство иностранных дел возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию исключительно на Израиль, поскольку она обусловлена продолжающимися нарушениями прав палестинского народа".

Катарский МИД призвал мировое сообщество "принять срочные меры, обязывающие Израиль прекратить вопиющие нарушения международного права, и заставить его уважать исторические права палестинского народа". Ведомство также предостерегло Израиль от использования обострения конфликта в качестве "предлога для разжигания неравной войны против палестинского гражданского населения в секторе Газа".