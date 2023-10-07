Посол в Москве заявил о контакте Палестины с Россией по обострению с Израилем

Абдель Хафиз Нофаль добавил, что Палестина возлагает ответственность за эскалацию исключительно на Израиль

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Палестина находится в контакте с Россией по обострению с Израилем и ценит позицию Москвы. Об этом заявил ТАСС палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Конечно, мы контактируем, связывались. Россия призывает и израильскую, и палестинскую стороны к прекращению огня и началу переговоров, что-то сделать для разрешения ситуации. Мы высоко ценим позицию Россию по ситуации в нашем регионе и по палестинскому вопросу", - сказал он.

Как отметил посол, Россия еще давно призывала к возобновлению работы "ближневосточного квартета". "Но американцы и европейцы остановили процесс", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта лежит исключительно на Израиле. "То, что случилось сегодня, это результат израильской позиции. Власти Израиля в последнее время делают, что хотят и по Иерусалиму, и по Западному берегу реки Иордан, по вопросу незаконных поселений. Они нападают везде", - сказал он.

"Весь мир только смотрит, европейцы только говорят хорошие слова, но на самом деле ничего не меняется", - добавил дипломат.

Посол также указал на то, что за 2023 год "на Западном берегу реки Иордан было убито более 350 палестинцев, около 600 ранены". "И случившееся сегодня - это результат всего накопившегося вместе", - заключил он.

По словам посла, эскалация напряженности между Палестиной и Израилем должна быть оставлена на новой основе, мирный процесс возможен на принципе двух государств. "Мы надеемся, что международное сообщество, ООН смогут что-то сделать. Я слышал, что некоторые страны стали обвинять палестинцев и ХАМАС, но на самом деле это начала израильская сторона. Они не хотят остановить убийства палестинцев, они не хотят даже говорить о двух государствах. А что мы должны делать? Это [эскалация] должно быть остановлено на новой основе - на основе принципа двух государств", - указал глава палестинского диппредставительства.

Абдель Хафиз Нофаль добавил, что возможное большое нападение Израиля на сектор Газа обернется многими смертями. "Мы опасаемся, что Израиль объявит официальное нападение на сектор Газа. Это обернется многими смертями, большими разрушениями, страданиями мирных людей", - сказал он.