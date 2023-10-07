7 октября, 12:31,
обновлено 7 октября, 12:42
Палестино-израильский конфликт

Палестина предложила созвать заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке

Как предположил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль, Израиль может начать большое нападение на сектор Газа и Западный берег реки Иордан 8 октября

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Палестина считает, что Совет Безопасности (СБ) ООН должен созвать специальное заседание по эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил ТАСС палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

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"Я боюсь, что завтра израильтяне начнут большое нападение на сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Сейчас момент, чтобы ООН объявила созыв специального заседания, что-то сделала для того, чтобы остановить это", - сказал он.

"Но это должно быть остановлено на новой основе - на основе принципа двух государств", - добавил дипломат. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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