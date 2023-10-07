Вучич осудил нападение палестинских боевиков на Израиль

Президент Сербии призвал к объединению двух сторон

БЕЛГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выступил с осуждением нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и призвал конфликтующие стороны к совместному прекращению насилия.

"Мы осуждаем ужасающие нападения на Израиль. На протяжении всей истории еврейский народ пережил огромные страдания, и именно поэтому Израиль заслуживает мирной и безопасной жизни. Сегодня больше, чем когда-либо прежде, мир нуждается в том, чтобы израильтяне и палестинцы вместе положили конец насилию", - написал Вучич в соцсети X (ранее Twitter).

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что со стороны сектора Газа ведется ракетный обстрел израильской территории. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне", а министр обороны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, что включает и территорию Тель-Авива с пригородами.