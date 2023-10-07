Глава Египта официально подал документы на участие в выборах президента страны

Избирательная комиссия будет принимать заявки от кандидатов на участие в предстоящих выборах до 14 октября

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подал в Национальную избирательную комиссию документы для признания его кандидатом для участия в предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщил председатель исполкома египетского избиркома Ахмед Бандари.

"Избирком получил от кандидата в президенты Абдель Фаттаха ас-Сиси все необходимые документы для участия в выборах", - отметил Бандари, слова которого привел телеканал Extra News. Он уточнил, что документы и рекомендации были переданы доверенным лицом действующего египетского президента - советником Махмудом Фаузи.

Как информировал Бандари, представитель ас-Сиси передал в избирком 424 рекомендации членов Палаты представителей (нижней палаты парламента), в которой заседают в общей сложности 596 депутатов, а также письменные заявления о его поддержке со стороны 1,13 млн граждан Египта. По нормам египетского избиркома, чтобы стать кандидатом на пост президента, необходимо заручиться поддержкой 25 тыс. граждан в 15 провинциях страны или 20 членов парламента. Ас-Сиси объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах главы государства 2 октября.

Избирательная комиссия будет принимать заявки от кандидатов на участие в предстоящих выборах до 14 октября, а окончательный список кандидатов на должность главы государства будет обнародован 9 ноября 2023 года. Тогда же официально начнется избирательная кампания кандидатов. Объявление предварительных результатов выборов намечено на 18 декабря.