7 октября, 12:49,
обновлено 7 октября, 13:19
Палестино-израильский конфликт

США намерены обеспечить Израиль всем необходимым для обороны

Глава Минобороны США Ллойд Остин отметил, что приверженность Соединенных Штатов праву Израиля на самозащиту по-прежнему непоколебима

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Власти США намерены предоставить Израилю все необходимое для защиты в свете обстрелов его территории. Об этом говорится в письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

"Я внимательно слежу за развитием событий в Израиле. Наша приверженность праву Израиля на самозащиту по-прежнему непоколебима, и я выражаю соболезнования семьям тех, чьи жизни унесло это отвратительно нападение на гражданских лиц. В последующие дни Министерство обороны США будет работать над обеспечением Израиля тем, в чем он нуждается для обороны и защиты гражданских лиц от неизбирательного насилия и терроризма", - говорится в документе. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильОстин, Ллойд
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация