США намерены обеспечить Израиль всем необходимым для обороны

Глава Минобороны США Ллойд Остин отметил, что приверженность Соединенных Штатов праву Израиля на самозащиту по-прежнему непоколебима

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Власти США намерены предоставить Израилю все необходимое для защиты в свете обстрелов его территории. Об этом говорится в письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

"Я внимательно слежу за развитием событий в Израиле. Наша приверженность праву Израиля на самозащиту по-прежнему непоколебима, и я выражаю соболезнования семьям тех, чьи жизни унесло это отвратительно нападение на гражданских лиц. В последующие дни Министерство обороны США будет работать над обеспечением Израиля тем, в чем он нуждается для обороны и защиты гражданских лиц от неизбирательного насилия и терроризма", - говорится в документе.