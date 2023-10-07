7 октября, 12:57
Палестино-израильский конфликт

СМИ: палестинские боевики проникли в 14 населенных пунктов Израиля

По информации Kan, на израильскую территорию просочились десятки палестинских военных

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Палестинские террористы проникли в 14 населенных пунктов на территории Израиля. Такие данные приводит государственная радиостанция Kan со ссылкой на источник в сфере безопасности.

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По утверждению источника, на израильскую территорию просочились десятки палестинских боевиков, бои с израильскими военными происходили в нескольких местах.

Ранее газета The Times of Israel сообщала о столкновениях между израильскими военными и палестинскими боевиками по меньшей мере в семи населенных пунктах, расположенных рядом с сектором Газа, включая город Сдерот. Армия обороны Израиля эти сообщения официально не комментировала. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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