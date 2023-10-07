Армия Мали взяла поселок Анефис на северо-востоке страны

Как сообщил портал aBamako, командование призвало население Анефиса соблюдать спокойствие

ПРЕТОРИЯ, 7 октября. /ТАСС/. Правительственные силы Мали вошли с боями в поселок Анефис на северо-востоке страны и установили над ним полный контроль. Об этом сообщил малийский новостной портал aBamako.

Командование призвало население Анефиса соблюдать спокойствие и подчеркнуло, что обеспечит безопасность всех жителей, отмечает он.

Анефис был взят после интенсивных боев с повстанцами-туарегами, которые пытаются закрепиться на востоке Мали. Поселок занимает стратегическое положение на дороге, которая ведет к крупнейшему городу в этой части страны Кидалю. Сейчас правительственные части продолжают движение в его направлении, отмечает портал. Анефис находится в 110 км к югу от Кидаля.

В декабре 2022 года часть вооруженных группировок туарегов объявила о приостановке своего участия в реализации Алжирского соглашения, обвинив власти Мали в отсутствии политической воли в его выполнении. Алжирское соглашение было заключено в 2015 году по итогам переговоров между повстанцами и властями Мали, оно положило конец боевым действиям на севере и востоке республики, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали.