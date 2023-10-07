В ООН призвали Израиль и ХАМАС отступить "от края пропасти"

Специальный координатор всемирной организации по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд считает, что стороны конфликта должны проявить сдержанность

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил атаку на Израиль боевиков движения ХАМАС и призвал все стороны проявлять сдержанность.

"Я строго осуждаю совершенную этим утром по многим направлениям атаку против израильских городов и поселений рядом с сектором Газа, а также ракетный обстрел центрального Израиля боевиками ХАМАС. Эти события привели к ужасающим сценам насилия, гибели и ранениям многих израильтян. Многие, как предполагается, похищены и уведены в сектор Газа. Эти отвратительные атаки против гражданских лиц должны немедленно прекратиться", - отметил он.

Спецкоординатор ООН выразил глубокую обеспокоенность положением гражданских лиц. "Я нахожусь в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами и призываю проявлять максимальную сдержанность, а также обеспечить защиту гражданских лиц. Мы находимся на краю пропасти, и я призываю всех отступить от края", - добавил Веннесланд.