Макрон обсудил с премьером и президентом Израиля вторжение палестинцев

Французский лидер подтвердил приверженность его страны безопасности еврейского государства и его граждан, а также праву Тель-Авива на самооборону

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху. Об этом французский лидер написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Я разговаривал с президентом Герцогом и премьер-министром Нетаньяху", - указал он. Макрон вновь подтвердил приверженность Франции безопасности Израиля и его граждан, а также праву Тель-Авива на самооборону. Президент вновь осудил нападение боевиков из Газы на Израиль, в частности на израильских военных и мирных жителей.