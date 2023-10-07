Франция усилит безопасность в районе еврейских школ и других объектов в стране

Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен уточнил, что по просьбе президента соответствующие распоряжения разослали префектам на местах

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил усилить меры безопасности в районе синагог и других еврейских объектов в республике на фоне вторжения из сектора Газы палестинских боевиков. Об этом сообщило агентство AFP.

Глава МВД, находясь с рабочей поездкой в Тулузе, уточнил, что по просьбе президента республики соответствующие распоряжения были разосланы префектам на местах. Кроме того, Дарманен планирует "по возвращении в Париж провести совещание по вопросам безопасности, чтобы определить, какие проблемы могут возникнуть на территории страны" в контексте израильских событий. По его словам, сиюминутной "угрозы нет".