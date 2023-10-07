Президент Израиля считает, что за атакой ХАМАС стоит Иран

Ицхак Герцог отметил, что нападение совпало с празднованием в Израиле сразу двух важнейших еврейских праздников - Шмини Ацерет и Симхат Тора

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог полагает, что за атакой радикального палестинского движения ХАМАС со стороны сектора Газа в направлении израильской территории стоит Иран. Он отметил, что нападение совпало с празднованием в Израиле сразу двух важнейших еврейских праздников - Шмини Ацерет (Восьмой день - праздничное собрание) и Симхат Тора (Радость Торы), которые следуют за длившимся неделю Суккотом и завершают так называемую череду осенних еврейских праздников.

"Сегодня мы увидели подлинное лицо ХАМАС. Террористическая армия, единственная цель которой - хладнокровное убийство невинных мужчин, женщин и детей. При поддержке и по указаниям их прокси-командиров из Ирана они совершили неспровоцированное, гнусное нападение на еврейское государство в священный еврейский праздник. Невинные мирные жители были убиты и ранены, многие до сих пор находятся под ударом", - заявил глава государства, слова которого распространила правительственная пресс-служба.

Герцог подчеркнул, что власти Израиля примут все меры для того, чтобы устранить возникшую для граждан страны угрозу. "Израиль преодолеет все трудности. Я призываю семью наций: эта ведущаяся против нас война - важный рубеж. Теперь пришло время услышать ясное, однозначное осуждение [в адрес] ХАМАС и его покровителей в Иране. Пришло время прочно встать на сторону Израиля, поддерживая его справедливую и моральную борьбу против отвратительного врага", - уверен глава еврейского государства.