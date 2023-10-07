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Палестино-израильский конфликт

МИД Ирана назвал атаку на Израиль "новой страницей в истории палестинского сопротивления"

Официальный представитель ведомства Насер Канани Чафи заявил, что движение ХАМАС продемонстрировало "способность использовать элемент внезапности и проводить комбинированные операции против оккупантов"

ДУБАЙ, 7 октября. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи назвал нападение ХАМАС на Израиль "новой страницей в истории палестинского сопротивления".

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"Сегодняшняя операция движения ХАМАС является важным этапом в продолжении вооруженного сопротивления палестинского народа, оказываемого сионистам, - сказал Канани Чафи в интервью агентству ISNA. - Эту операция открывает новую страницу в истории палестинского сопротивления".

По словам представителя внешнеполитического ведомства исламской республики, движение ХАМАС продемонстрировало "способность использовать элемент внезапности и проводить комбинированные операции против оккупантов". "Это событие еще раз показало, насколько хрупкими являются сионисты, если они встречают серьезное сопротивление". 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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