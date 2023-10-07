В Палестине заявили, что число жертв израильских атак достигло 198

По данным палестинского Минздрава, количество раненых составляет 1 610

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Число жертв бомбардировок израильскими силами палестинского сектора Газа достигло 198. Об этом заявило палестинское Министерство здравоохранения.

"В результате агрессии Израиля на сектор Газа погибли 198 человек", - говорится в сообщении Минздрава, размещенном в Telegram-канале ведомства. По его данным, количество раненных при израильских атаках составляет 1 610.

Ранее сообщалось, что в ходе атак израильских сил погиб 161 палестинец.

Как указывает телеканал Al-Hadath, вооруженные столкновения между израильскими силами и палестинскими радикальными группировками продолжаются в нескольких районах на территории Израиля близ сектора Газа. Отмечается, что радикалы пытаются взять под контроль один из военных объектов армии Израиля, расположенных в этом регионе.

Некоторое время назад радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" объявила, что присоединяется к операции "Наводнение Аль-Акса", начатой боевыми отрядами палестинского движения ХАМАС.