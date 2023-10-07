Байден обсудит обострение ситуации в Израиле с Нетаньяху

Президент США в ближайшее время проведет телефонный разговор с премьер-министром еврейского государства, сообщил телеканал CNN

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ближайшее время проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить обострение вокруг сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

По информации телеканала, США поддерживают контакты по новому обострению с представителями Израиля на разных уровнях. Уже состоялись беседы помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с представителями израильской стороны.