7 октября, 13:59
Палестино-израильский конфликт

Байден обсудит обострение ситуации в Израиле с Нетаньяху

Президент США в ближайшее время проведет телефонный разговор с премьер-министром еврейского государства, сообщил телеканал CNN

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ближайшее время проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить обострение вокруг сектора Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

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По информации телеканала, США поддерживают контакты по новому обострению с представителями Израиля на разных уровнях. Уже состоялись беседы помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с представителями израильской стороны. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джо
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