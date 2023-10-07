Ирак считает нападение ХАМАС результатом политики Израиля в отношении палестинцев

Официальный представитель иракского правительство Басем аль-Авади призвал международное сообщество "принять решительные меры для восстановления законных прав палестинского народа"

ДУБАЙ, 7 октября. /ТАСС/. Официальный представитель правительства Ирака Басем аль-Авади назвал операцию, начатую движением ХАМАС против Израиля, результатом политики еврейского государства в отношении Палестины.

"Действия, предпринимаемые сегодня палестинским народом, являются предсказуемым результатом десятилетий систематического угнетения, которому он подвергается со стороны сионистских оккупационных властей, последовательно игнорирующих международное право и резолюции Организации Объединенных Наций", - приводит заявление аль-Авади агентство INA.

Представитель иракского правительство призвал международное сообщество "принять решительные меры для восстановления законных прав палестинского народа, который продолжает страдать от оккупации, политики расовой дискриминации, блокады, осквернения святынь, а также нарушения гуманитарных ценностей и принципов".