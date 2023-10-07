МИД Японии осудил атаки ХАМАС на Израиль и призвал все стороны к сдержанности

В ведомстве также выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Япония осуждает атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль и призывает все стороны проявить сдержанность. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД страны Маки Кобаяси.

"Япония решительно осуждает запуски ракет и трансграничные атаки на израильской территории, осуществленные 7 октября палестинскими вооруженными группами, такими как ХАМАС", - говорится в заявлении. Япония призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейших жертв и разрушений, а также выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим.