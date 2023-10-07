7 октября, 14:11

В США заявили, что Байдена проинформировали об атаках на Израиль

Представители Белого дома отметили, что сотрудники поддерживают тесные контакты с израильскими партнерами

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проинформирован об атаках палестинского движения ХАМАС на Израиль, власти двух стран будут поддерживать тесный контакт. Об этом заявили журналистам представители Белого дома.

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"Сотрудники высокого ранга, отвечающие за вопросы национальной безопасности, проинформировали сегодня утром президента об ужасных террористических атаках в Израиле. Президент продолжит получать обновленные данные, а сотрудники Белого дома поддерживают тесные контакты с израильскими партнерами", - отмечается в сообщении, распространенном пресс-пулом Белого дома. 

Теги:
СШАПалестинаИзраильБайден, Джо
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