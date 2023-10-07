В США заявили, что Байдена проинформировали об атаках на Израиль

Представители Белого дома отметили, что сотрудники поддерживают тесные контакты с израильскими партнерами

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проинформирован об атаках палестинского движения ХАМАС на Израиль, власти двух стран будут поддерживать тесный контакт. Об этом заявили журналистам представители Белого дома.

"Сотрудники высокого ранга, отвечающие за вопросы национальной безопасности, проинформировали сегодня утром президента об ужасных террористических атаках в Израиле. Президент продолжит получать обновленные данные, а сотрудники Белого дома поддерживают тесные контакты с израильскими партнерами", - отмечается в сообщении, распространенном пресс-пулом Белого дома.