Нетаньяху заявил Байдену о необходимости длительной военной операции в секторе Газа

Согласно заявлению правительства Израиля, премьер-министр страны отметил, что мощная и продолжительная кампания в секторе Газа, в которой израильская сторона победит, необходима

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден провели в субботу телефонный разговор в связи с массированным обстрелом израильской территории со стороны сектора Газа. В ходе беседы израильский премьер заявил о необходимости проведения продолжительной военной операции в палестинском анклаве, сообщила пресс-служба правительства еврейского государства.

"Президент США Джо Байден сегодня, 7 октября 2023 года, позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху и подчеркнул, что США на стороне Израиля и полностью поддерживают право Израиля на самооборону. Премьер-министр Нетаньяху поблагодарил президента США Байдена за безоговорочную поддержку и ясно дал понять, что мощная и продолжительная кампания [в секторе Газа], в которой Израиль победит, необходима", - говорится в заявлении.

В субботу утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно несколько групп боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные. Сигналы тревоги почти непрерывно звучат начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. По данным израильских военных, из сектора Газа запущено за последние часы не менее 2,2 тыс. ракет.