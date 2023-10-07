Радикалы "Исламского джихада" заявили о захвате в плен израильских военных

Группировка ранее объявила о присоединении к операции "Наводнение Аль-Акса"

КАИР, 7 октября. /ТАСС/. Сторонники радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" захватили в плен израильских военных в ходе операции на территории близ сектора Газа. С таким утверждением выступил представитель боевого крыла группировки - "Бригады аль-Кудс" - Абу Хамза.

"Мы ["Бригады аль-Кудс"] подтверждаем, что в наших руках находится много [израильских] солдат, которые являются нашими пленниками", - заявил Абу Хамза, слова которого привело палестинское агентство Ma'an. Ранее "Исламский джихад" объявил о присоединении к операции "Наводнение Аль-Акса", начатой палестинским движением ХАМАС.

Некоторое время назад телеканал Al-Hadath сообщил, что боевое крыло палестинского движения ХАМАС - "Бригады Из эд-Дина аль-Кассама" - заявило о захвате в плен около 35 израильских военных и поселенцев в ходе операции на территории Израиля. По данным телеканала, заложники были переправлены на территорию сектора Газа. Поступала информация, что представители Израиля начали переговоры с радикалами о судьбе заложников.

Как указывает телеканал Al Arabiya, речь может идти в общей сложности о более чем 50 израильтянах, которые в настоящее время находятся в заложниках у групп палестинских радикалов. Одновременно указывается, что еще десятки израильтян могут быть заблокированы в поселениях, которые до сих пор удерживают под контролем вооруженные палестинские группы на границе с сектором Газа.