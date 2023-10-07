В Израиле заявили о готовности к обострению ситуации на севере страны

Представитель Армии обороны Ричард Хехт отметил, что страна готова ко вмешательству какой-либо палестинской фракции

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Израиль обеспокоен возможностью обострения ситуации на севере страны на фоне противостояния с боевиками движения ХАМАС на юге, однако готов к такому развитию событий. Об этом заявил в эфире телеканала CNN представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт.

"Это вызывает нашу обеспокоенность. Мы готовы на севере к тому, что какая-либо палестинская фракция, что кто-либо решит решит вмешаться. Мы внимательно за этим следим и готовы к этому", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не опасается ли Израиль обострения с Сирией и Ливаном из-за ситуации вокруг сектора Газа.

В субботу утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги почти непрерывно звучат начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. По данным израильских военных, из сектора Газа запущено за последние часы не менее 2,2 тыс. ракет.