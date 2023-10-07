7 октября, 14:27
Палестино-израильский конфликт

Блинкен заявил, что США безоговорочно осуждают атаки на Израиль

Как добавил госсекретарь Соединенных Штатов, терроризм никогда нельзя оправдать

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Администрация США безоговорочно осуждает атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Как отмечается в документе, "США безоговорочно осуждают ужасающие нападения террористов ХАМАС на Израиль". "Терроризм никогда нельзя оправдать. Мы солидарны с правительством и народом Израиля и выражаем соболезнования в связи со смертью израильтян при этих нападениях. Мы продолжим поддерживать тесный контакт с нашими израильскими партнерами. США поддерживают право Израиля на самозащиту", - подчеркнул Блинкен. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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