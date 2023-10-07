В Никарагуа заявили, что Россия и Путин ведут борьбу за справедливость, мир и благополучие

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо направили поздравление российскому лидеру по случаю его дня рождения

ГАВАНА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо направили поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю его 71-го дня рождения и заявили, что Россия под его руководством ведет борьбу за справедливость и благополучие.

"Вместе с вами и вашим героическим народом мы празднуем начало нового года вашей жизни, которое выпадает на разгар борьбы за право на мир, гармоничную жизнь и благополучие, которых так заслуживают семьи вашей страны и мира в целом, - говорится в заявлении руководства страны. - Мы желаем вам побед во всех битвах, здоровья, сил, продолжать преодолевать великие испытания в истории, защищая веру и надежду, уважение и дружбу, справедливость и единство, истину и безопасность".