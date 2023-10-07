В Канаде осудили атаки на Израиль

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо поддержал право страны на самооборону

ОТТАВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Канады решительно осуждает нападение на Израиль и поддерживает право еврейского государства на самооборону. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Канада решительно осуждает террористические нападения на Израиль. Эти акты насилия совершенно неприемлемы", - написал он в соцсети Х (ранее Twitter). Трюдо добавил, что Оттава "полностью поддерживает право [Израиля] на самооборону".

В субботу утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги почти непрерывно звучат начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. По данным израильских военных, из сектора Газа запущено за последние часы не менее 2,2 тыс. ракет.