7 октября, 14:32
Палестино-израильский конфликт

В Канаде осудили атаки на Израиль

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо поддержал право страны на самооборону

ОТТАВА, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Канады решительно осуждает нападение на Израиль и поддерживает право еврейского государства на самооборону. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

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"Канада решительно осуждает террористические нападения на Израиль. Эти акты насилия совершенно неприемлемы", - написал он в соцсети Х (ранее Twitter). Трюдо добавил, что Оттава "полностью поддерживает право [Израиля] на самооборону".

В субботу утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги почти непрерывно звучат начиная с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. По данным израильских военных, из сектора Газа запущено за последние часы не менее 2,2 тыс. ракет. 

Теги:
КанадаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрюдо, Джастин
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