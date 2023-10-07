7 октября, 14:36
Палестино-израильский конфликт

В Италии провели совещание по ситуации в Израиле

Согласно заявлению итальянского правительства, в ходе встречи был проведен глубокий анализ того, что произошло за последние несколько часов

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Совещание по ситуации в Израиле, состоялось в Риме под председательством премьер-министра Джорджи Мелони. Как сообщила пресс-служба итальянского правительства, в нем приняли участие главы профильных ведомств: МИД, МВД, Минобороны и руководители спецслужб.

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"В ходе встречи был проведен глубокий анализ того, что произошло за последние несколько часов, как на дипломатическом, так и на разведывательном уровне. Правительство находится в тесном контакте с европейскими институтами и союзниками, оно с тревогой следит за развитием ситуации. Особое внимание уделяется безопасности еврейской общины страны", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел республики Антонио Таяни заявил, что Рим решительно осуждает обстрел Израиля и призывает палестинских боевиков "прекратить насилие". Глава МИД также призвал соотечественников в Израиле проявлять осторожность. 

Теги:
ПалестинаИталияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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