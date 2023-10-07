Кувейт обвинил Израиль в продолжающихся нарушениях прав палестинцев

МИД страны призвал СБ ООН выполнить свои обязательства в том, что касается реализации решения, предусматривающего сосуществование двух государств

ДУБАЙ, 7 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Кувейта выразило обеспокоенность событиями в секторе Газа и обвинило Израиль в "продолжающихся нарушениях" прав жителей Палестины. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел выразило глубокую обеспокоенность Кувейта развитием недавних событий и эскалацией, происходящей в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях, которая произошла в результате продолжающихся нарушений и вопиющих нападений, совершаемых израильскими оккупационными властями в отношении братского палестинского народа", - указано в документе, распространенном агентством KUNA.

Ведомство призвало Совет Безопасности ООН выполнить свои обязательства в том, что касается реализации решения, предусматривающего сосуществование двух государств. В заявлении подчеркивается, что международное сообщество должно "обеспечить защиту палестинского народа и положить конец провокационным практикам оккупационных властей, которые заключаются в нарушении неприкосновенности мечети Аль-Акса и политике расширения поселений".