Макрон и Рютте заверили Нетаньяху, что поддерживают Израиль в ситуации с Газой

Как ранее сообщила пресс-служба правительства Израиля, премьер-министру еврейского государства позвонил президент США Джо Байден, также полностью поддержавший право страны на самооборону

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился в субботу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой правительства Нидерландов Марком Рютте, сообщила пресс-служба израильского правительства. Темой беседы стала эскалация напряженности вокруг сектора Газа, откуда в субботу утром начался массированный обстрел израильской территории.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее сегодня, в субботу, 7 октября 2023 года, поговорил с французским президентом Эмманюэлем Макроном и нидерландским премьер-министром Марком Рютте. Оба лидера полностью поддержали право Израиля защищать себя", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства Израиля сообщила, что Нетаньяху позвонил президент США Джо Байден, также полностью поддержавший право Израиля на самооборону. В ходе этого разговора израильский премьер заявил о необходимости проведения в секторе Газа продолжительной военной операции и выразил уверенность в том, что Израиль одержит в ней победу.