7 октября, 14:53
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля подтвердила, что боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян

Представитель Армии обороны Даниэль Хагари не уточнил число захваченных

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС захватили в заложники израильтян. Это подтвердил в субботу представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает издание The Times of Israel.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

По его информации, заложники захвачены в районе сектора Газа. При этом военачальник не уточнил число захваченных израильтян.

Одновременно Хагари сообщил, что в ходе столкновений с палестинцами израильские военные понесли потери, но также не привел никаких точных цифр, отмечает The Times of Israel. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация