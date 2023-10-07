МККК готов посетить задержанных в ходе конфликта Израиля и Палестины

Директор регионального управления оперативной деятельности комитета на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони отметил, что такие действия нужны, чтобы проверить их самочувствие и сообщить новости их близким

ЖЕНЕВА, 7 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности посетить задержанных в ходе конфликта между Израилем и Палестиной, чтобы получить сведения об их самочувствии и сообщить о них близким. Об этом заявил директор регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони.

"В роли нейтрального посредника мы готовы посетить задержанных, чтобы таким образом проверить их самочувствие и сообщить новости их близким", - отметил он. По словам Карбони, Красному Кресту известно, что поступила информация о "захвате и задержании людей". Он напомнил, что захват заложников, а также угроза взятия в заложники "запрещены международным гуманитарным правом" и что с задержанными, включая комбатантов, "следует обращаться гуманно и достойно".

"Все стороны должны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву", - сказал Карбони, подчеркнув, что "гражданские лица и объекты должны пользоваться защитой".