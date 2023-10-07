Гутерриш призвал к дипломатии, чтобы избежать эскалации на Ближнем Востоке

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал использовать все возможные дипломатические усилия, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом генерального секретаря.

"Генеральный секретарь призывает ко всем возможным дипломатическим усилиям, чтобы избежать более широкого конфликта", - говорится в заявлении. Также в нем отмечается, что урегулирование конфликта возможно только "путем переговоров с целью достижения двухгосударственного решения".

Гутерриш выразил обеспокоенность положением мирного населения и призвал стороны к максимальной сдержанности. "Генеральный секретарь поражен сообщениями о том, что гражданские лица подвергались нападениям и похищались из собственных домов", - подчеркивается в заявлении.

Генсек ООН также "осудил самым строгим образом утреннюю атаку ХАМАС против городов Израиля рядом с сектором Газа и по центральному Израилю, в том числе путем обстрела жилых районов тысячами ракет".