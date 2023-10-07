Новый министр обороны Южной Кореи обещал расширить учения с США

Син Вон Сик намерен объединить преимущества американского ядерного потенциала и южнокорейской армии с ее технически продвинутым обычным вооружением

СЕУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Новый министр обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что расширит масштабы совместных учений с США и будет придерживаться жесткой линии в отношении КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Я укреплю совместные учения США и Республики Корея и усилю сотрудничество двух стран в сфере военных технологий",- сказал Син Вон Сик. В субботу президент Юн Сок Ёль официально назначил его на пост министра обороны. По словам министра, он намерен объединить преимущества ядерного потенциала США и южнокорейской армии с ее технически продвинутым обычным вооружением.

"В случае провокаций Северной Кореи я приму незамедлительные и решительные меры и буду их принимать до тех пор, пока противник не лишится желания и возможности угрожать. Я обеспечу обороноспособность, которая превосходила бы противника. Наказание - это сдерживание, а сдерживание - это мир", - сказал новый глава оборонного ведомства.

Позднее он встретился с южнокорейскими генералами и отдал приказ поддерживать полную готовность вооруженных сил. Министр отметил, что КНДР "совершала крупные провокации" спустя два - три года после прихода новой администрации в Сеуле.

По мнению Син Вон Сика, при президенте Юн Сок Ёле благодаря Вашингтонской декларации открылась "новая страница" союза США и Республики Корея. Этот документ предусматривал создание консультативной группы по ядерному планированию.

Син Вон Сик в прошлом занимал пост заместителя председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Помимо него, в субботу был назначен новый министр культуры, спорта и туризма Ю Ин Чхон. В прошлом он уже занимал пост министра культуры при президенте Ли Мён Баке, а перед новым назначением работал советником президента по вопросам культуры и спорта.