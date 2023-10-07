Ливанская "Хезболлах" находится в контакте со штабами палестинских бойцов в Газе

В партии считают, что действия бойцов сопротивления Палестины "в ответ на преступления израильских властей и поселенцев" носят законный характер

БЕЙРУТ, 7 октября. /ТАСС/. Ливанская шиитская партия "Хезболлах" заявила, что находится в прямом контакте со штабами палестинцев в секторе Газа и других районах.

"Мы находимся в прямом контакте со штабами палестинского сопротивления в Газе и других районах", - говорится в заявлении шиитской партии, которое передал телеканал Al Mayadeen. В тексте указано, что вооруженное крыло "Хезболлах" пристально следит за ходом боестолкновений между палестинцами и израильской армией.

Отмечается, что, по мнению "Хезболлах", действия бойцов палестинского сопротивления "в ответ на преступления израильских властей и поселенцев" носят законный характер.

Как подчеркивается в документе, проведенная палестинцами в нескольких еврейских поселениях операция "Наводнение Аль-Акса" подтверждает "правильность выбора в пользу вооруженной борьбы с оккупацией".

"Израилю следует сделать выводы из полученного урока и уйти с захваченных у арабов территорий", - указывается в документе.

Последний конфликт между бойцами "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане.