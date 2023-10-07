Байден обещал Нетаньяху необходимую поддержку в свете атак на Израиль

Президент США предостерег от того, "чтобы любая другая сторона, враждебная по отношению к Израилю, искала в этой ситуации выгоду"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что Вашингтон готов предоставить еврейскому государству необходимую поддержку в свете атак палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"США безоговорочно осуждают эти ужасающе атаки террористов ХАМАС из Газы против Израиля, и я ясно дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предоставить всю необходимую поддержку правительству и народу Израиля", - отметил Байден.

Американский президент предостерег другие стороны от попыток воспользоваться сложившейся ситуацией. "Терроризм никогда нельзя оправдать. Израиль имеет право защищать себя и свой народ. США предостерегают от того, чтобы любая другая сторона, враждебная по отношению к Израилю, пыталась воспользоваться этой ситуацией. Поддержка моей администрации безопасности Израиля прочна и непоколебима", - подчеркнул Байден. Он отметил, что американская администрация продолжает следить за ситуацией и "поддерживать тесный контакт с премьер-министром Нетаньяху".