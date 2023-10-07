7 октября, 15:56
Палестино-израильский конфликт

СМИ сообщили, что иностранные авиакомпании начинают отменять рейсы в Израиль

В частности, Lufthansa, Turkish Airlines, Ryanair, Wizz Air и EasyJet сообщили о переносе или отмене нескольких полетов, сообщает 12-й канал

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Некоторые иностранные авиакомпании отменяют или переносят рейсы в Израиль из-за резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

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В частности, Lufthansa, Turkish Airlines, Ryanair, Wizz Air и EasyJet сообщили о переносе или отмене нескольких рейсов, но израильские авиакомпании объявили, что их расписание будет продолжать исполняться в обычном режиме, отмечает телеканал. По его данным, аэропорт Бен-Гурион продолжает работать без перебоев.

Управление аэропортов Израиля рекомендовало пассажирам уточнять информацию об отмене рейсов у авиакомпаний. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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