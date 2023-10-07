МИД Омана назвал нападение ХАМАС на Израиль результатом оккупации Палестины

Ведомство призвало страны, заинтересованные в возобновлении мирного процесса, немедленно вмешаться в конфликт, чтобы остановить эскалацию

ДУБАЙ, 7 октября. /ТАСС/. Оман считает операцию движения ХАМАС на территории Израиля результатом оккупации палестинских территорий. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства султаната.

"Министерство иностранных дел с обеспокоенностью следит за эскалацией конфликта между палестинской и израильской сторонами, которая возникла в результате продолжающейся незаконной израильской оккупации палестинских территорий", - указано в документе, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Ведомство призвало страны, заинтересованные в возобновлении мирного процесса, немедленно вмешаться в конфликт, чтобы "остановить эскалацию, а также найти справедливое, всеобъемлющее и прочное решение палестинского вопроса".

В субботу утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Армия Израиля объявила о "состоянии готовности к войне", а затем - о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. По ее данным, из сектора Газа за последние часы запущено не менее 2,2 тыс. ракет. Глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи сектора Газа реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в этих условиях одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в тылу" в радиусе 80 км от сектора Газа, в том числе территорию Тель-Авива с пригородами. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии войны и одержит в ней победу, а ХАМАС заплатит за нападение беспрецедентную цену.